Роман Вильфанд: Вода в московских водоемах прогрелась до 24 градусов

Температура воды в столичных водоемах на сегодняшний день составляет плюс 24 градуса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве-реке, севернее столицы, у Звенигорода, температура воды сегодня составляет плюс 22 градуса. А значит в черте города и в тех участках, где Москва-река впадает в Оку, и в малопроточных водоемах, на озерах и водохранилищах, температура воды составляет плюс 24 градуса», - сказал Вильфанд.
Синоптик также рекомендовал спасаться от летнего зноя у воды, в лесу и на даче.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что 27 июня стало самым жарким днем в столице с начала 2022 года.