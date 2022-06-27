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22 минуты назад

Роман Вильфанд: Вода в московских водоемах прогрелась до 24 градусов

Агентство «Москва»иещё 2

Температура воды в столичных водоемах на сегодняшний день составляет плюс 24 градуса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд: Вода в московских водоемах прогрелась до 24 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве-реке, севернее столицы, у Звенигорода, температура воды сегодня составляет плюс 22 градуса. А значит в черте города и в тех участках, где Москва-река впадает в Оку, и в малопроточных водоемах, на озерах и водохранилищах, температура воды составляет плюс 24 градуса», - сказал Вильфанд.

Синоптик также рекомендовал спасаться от летнего зноя у воды, в лесу и на даче.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что 27 июня стало самым жарким днем в столице с начала 2022 года.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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