Роман Вильфанд: Вода в московских водоемах прогрелась до 24 градусов

«В Москве-реке, севернее столицы, у Звенигорода, температура воды сегодня составляет плюс 22 градуса. А значит в черте города и в тех участках, где Москва-река впадает в Оку, и в малопроточных водоемах, на озерах и водохранилищах, температура воды составляет плюс 24 градуса», - сказал Вильфанд.