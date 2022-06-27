В Москве прошел юбилейный полумарафон "Моя столица"

Любители бега 26 июня встретились на масштабном спортивном событии одной из крупнейших серий забегов России "Фармэко - Бегом по Золотому кольцу" - полумарафоне "Моя столица" (0+). Юбилейный старт объединил более 5 тыс. спортсменов со всей страны из более чем 70 регионов России в одном из красивейших мест Москвы: на трассе участники любовались панорамным видом с Воробьевых гор. Мероприятие состоялось при поддержке Москомспорта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Погода была жаркой, но все участники смогли преодолеть свои дистанции и даже показать впечатляющие результаты. По итогам соревнований абсолютными победителями забега на дистанции 5 км стали Александр Сторожев (15:09) и Галина Полищук (17:32), 10 км быстрее всех преодолели Дмитрий Неделин (30:24) и Валерия Жандарова (34:12), а победу в полумарафоне одержали Николай Чавкин (01:07:53) и Елена Седова (01:16:42).

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Своими впечатлениями поделился абсолютный победитель полумарафона Николай Чавкин: "Конечно, погода сегодня очень жаркая. Несмотря на это, очень рад, что соревнования состоялись. Неважно, какая температура на улице, главное - стать частью спортивного праздника. Надо понимать, что сегодня событие не про результат, а про удовольствие. Про удовольствие от бега и солнечной Москвы. Я люблю серию "Бегом по Золотому кольцу", давно бегаю на этих стартах, обязательно присоединюсь еще".

А победительница полумарафона Елена Седова отметила, что на трассе некоторые участки были в тени. Это, по словам спортсменки, облегчило забег.

"Честно говоря, я готовилась к худшему, но, к счастью, на трассе были участки в тенечке. Организаторы молодцы, поставили много пунктов питания, обеспечили водой. Радует, что сегодня на забеге очень много людей, старт организован круто", - сказала Елена.

Участники события "Моя столица" на дистанциях 10 км и 21,1 км боролись не только за победу, но и за денежный приз. Для полумарафона "Моя столица" выделенный призовой фонд составил более 350 тыс. рублей. Заслуженную награду получили участники дистанции 21,1 км, занявшие с 1-е по 6-е место, а также первая призовая тройка участников, преодолевших дистанцию 10 км.