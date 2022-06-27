ДТП с участием мотоцикла на Крымском мосту попало на видео

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на Крымском мосту в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», опубликовавший видео аварии.

На кадрах видно, что байкер совершал поворот при въезде на мост и на полном ходу столкнулся со следовавшей в потоке легковой машиной.

«На Крымском мосту в крайнем правом ряду столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено», – уточняет источник.