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36 минут назад

ДТП с участием мотоцикла на Крымском мосту попало на видео

Александр Кузьмин

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на Крымском мосту в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», опубликовавший видео аварии.

На кадрах видно, что байкер совершал поворот при въезде на мост и на полном ходу столкнулся со следовавшей в потоке легковой машиной.

«На Крымском мосту в крайнем правом ряду столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено», – уточняет источник.

О пострадавших в результате ДТП информации нет. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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