ДТП с участием мотоцикла на Крымском мосту попало на видео

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на Крымском мосту в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», опубликовавший видео аварии.
На кадрах видно, что байкер совершал поворот при въезде на мост и на полном ходу столкнулся со следовавшей в потоке легковой машиной.
«На Крымском мосту в крайнем правом ряду столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено», – уточняет источник.
О пострадавших в результате ДТП информации нет. Все обстоятельства случившегося выясняются.