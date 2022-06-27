Дом на 120 квартир построили в Зюзино по программе реновации

В районе Зюзино завершилось строительство дома на 120 квартир для переселения по программе реновации, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

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«В районе Зюзино уже идет переселение жителей в два реновационных дома на ул. Керченская, третья новостройка на данный момент получила заключение о соответствии проектной документации. Площадь построенного здания составляет более 12,8 тыс. кв. м», - приводятся в материале слова руководителя ведомства Игоря Войстратенко.

Как уточняется, новостройка расположена по адресу: ул. Керченская, вл. 20, корп. 1. Фасады односекционного дома облицованы клинкерной плиткой и пиленым кирпичом, установлены корзины для кондиционеров. Входная группа расположена на уровне земли, в вестибюле выделена зона для колясочной и комната консьержа. На первом этаже расположены общественные помещения, в том числе объединенная диспетчерская служба для обслуживания дома. На подземном этаже организована одноуровневая автостоянка.

Отмечается, что в жилой части расположено 120 квартир: 20 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Здание отвечает требованиям по обеспечению доступной среды для родителей с колясками и маломобильных групп населения. На благоустроенной прилегающей территории оборудована детская и спортивная площадки, организованы зоны отдыха, высажены газоны, цветники, кустарники и деревья. В настоящее время новостройка готовится к вводу в эксплуатацию.

По словам главы Мосгосстройнадзора, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации.