В Чертанове появится оздоровительный комплекс с бассейном

Сейчас готовятся документы для ввода в эксплуатацию. В составе комплекса обустроено два бассейна. Размер большого — 25 на 16 метров. Второй предназначен для детей в возрасте от семи до десяти лет, которые будут обучаться плаванию. Размер маленького бассейна — 10 на 6 метров.