В Чертанове появится оздоровительный комплекс с бассейном

Он расположен по адресу: Чертановская улица, владение 45.
Сейчас готовятся документы для ввода в эксплуатацию. В составе комплекса обустроено два бассейна. Размер большого — 25 на 16 метров. Второй предназначен для детей в возрасте от семи до десяти лет, которые будут обучаться плаванию. Размер маленького бассейна — 10 на 6 метров.
Также в здании есть блок раздевалок, два лифта, буфет, кабинеты врачей и административные помещения. Общая площадь комплекса вместе с цокольным этажом, где расположены технические помещения, составляет 3,7 тысячи квадратных метров.Новый объект построен в рамках программы «Мой район».