Москвичей пригласили на ночной велофестиваль 9 июля

В столице 9 июля состоится ночной велофестиваль в рамках Дня Московского транспорта. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

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— Фестивальный городок откроется в 18:30 на Суворовской площади. Посетителей будет ждать полноценный семейный праздник: выступления музыкантов, фудкорты с полезными и питательными перекусами, конкурсы и розыгрыши подарков, а также стенды и активности от партнеров Велофестиваля, — говорится в сообщении.

На этот год стилем мероприятия определили «неоновую вечеринку». Участникам фестиваля советуют подготовить светоотражатели, флуоресцентную одежду и светящиеся украшения.

Начало велосипедной прогулки обозначено 20:00, участники проедут 20 километров по участку Бульварного кольца, улице Красная Пресня, вдоль набережной Москвы-реки до Болотной площади. При этом москвичи финишируют данный промежуток на Болотной набережной, где для них будет организована развлекательная программа.