Прогулявшихся по Северо-Восточной хорде лосей сняли на видео

В Москве лоси вышли на проезжую часть и остановили движение транспорта. Кадры с животными появились в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».

Как уточняет источник, парнокопытные были замечены на Северо-Восточной хорде. На кадрах видно, что звери не испугались машин и спокойно прогулялись по проезжей части. Автомобилистам пришлось ждать, пока сохатые уйдут с дороги, чтобы продолжить движение.