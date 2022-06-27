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1 час назад

Прогулявшихся по Северо-Восточной хорде лосей сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве лоси вышли на проезжую часть и остановили движение транспорта. Кадры с животными появились в распоряжении Telegram-канала «Москва 24».

Как уточняет источник, парнокопытные были замечены на Северо-Восточной хорде. На кадрах видно, что звери не испугались машин и спокойно прогулялись по проезжей части. Автомобилистам пришлось ждать, пока сохатые уйдут с дороги, чтобы продолжить движение.

«Внимательные водители вовремя остановились и дождались пока животные уйдут с проезжей части», – отмечается в сообщении к публикации.

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