Москвичей пригласили поучаствовать в летних играх «Московского киберспорта»

Федерация компьютерного спорта столицы (ФКС) в июле-августе 2022 года проведет летние игры для всех желающих. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ФКС.
«Межсезонные игры - традиция «Московского киберспорта», которая позволяет нашим участникам принять участие в соревнованиях во время затишья, а нам - провести важную подготовительную работу к новому сезону. Приглашаю всех на летние игры», - приводит пресс-служба слова президента федерации Максима Флера.
Уточняется, что первым турниром летних игр станет Counter-Strike: Global Offensive 2-3 июля от турнирного оператора Faceit Ru LFG. В летних играх будет восемь игровых недель, в каждой - по одному турниру по следующим видам программы: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StandOFF 2, League of Legends, Hearthstone Battlegrounds, Wild Rift, Rainbow Six: Siege и Brawl Stars.