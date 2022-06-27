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20 минут назад

Жителей столицы пригласили принять участие в летних играх «Московского киберспорта»

Агентство «Москва»иещё 1

Федерация компьютерного спорта столицы (ФКС) в июле-августе 2022 года проведет летние игры для всех желающих. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ФКС.

Москвичей пригласили поучаствовать в летних играх «Московского киберспорта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Межсезонные игры - традиция «Московского киберспорта», которая позволяет нашим участникам принять участие в соревнованиях во время затишья, а нам - провести важную подготовительную работу к новому сезону. Приглашаю всех на летние игры», - приводит пресс-служба слова президента федерации Максима Флера.

Уточняется, что первым турниром летних игр станет Counter-Strike: Global Offensive 2-3 июля от турнирного оператора Faceit Ru LFG. В летних играх будет восемь игровых недель, в каждой - по одному турниру по следующим видам программы: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StandOFF 2, League of Legends, Hearthstone Battlegrounds, Wild Rift, Rainbow Six: Siege и Brawl Stars.

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