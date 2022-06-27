Москвичей пригласили поучаствовать в летних играх «Московского киберспорта»

«Межсезонные игры - традиция «Московского киберспорта», которая позволяет нашим участникам принять участие в соревнованиях во время затишья, а нам - провести важную подготовительную работу к новому сезону. Приглашаю всех на летние игры», - приводит пресс-служба слова президента федерации Максима Флера.