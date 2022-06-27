Деревянный особняк в проезде Загорского отреставрируют

Мосгорнаследие согласовало проект реставрации старинного деревянного особняка на западе столицы. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Деревянный дом в проезде Загорского — здание с богатой историей. Первоначально это была дача банкира Адольфа Юнкера, возведенная под руководством знаменитого архитектора, мастера модерна Адольфа Эрихсона. После национализации в здании разместился исполком волостного совета Кунцева Московского уезда и губернии, — рассказал глава Мосгорнаследии Алексей Емельянов.

При этом он добавил, что специалисты в ходе реставрации планируют сохранить декоративные и конструктивные элементы памятника, а также заменить устаревшие. Он расположен по адресу проезд Загорского, дом 23.

Данный особняк является объектом культурного наследия и широко известен как здание Кунцевского волисполкома, сообщает официальный сайт мэра Москвы.