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3 часа назад

Деревянный особняк в проезде Загорского отреставрируют

Вечерняя Москваиещё 1

Мосгорнаследие согласовало проект реставрации старинного деревянного особняка на западе столицы. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Деревянный особняк в проезде Загорского отреставрируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Деревянный дом в проезде Загорского — здание с богатой историей. Первоначально это была дача банкира Адольфа Юнкера, возведенная под руководством знаменитого архитектора, мастера модерна Адольфа Эрихсона. После национализации в здании разместился исполком волостного совета Кунцева Московского уезда и губернии, — рассказал глава Мосгорнаследии Алексей Емельянов.

При этом он добавил, что специалисты в ходе реставрации планируют сохранить декоративные и конструктивные элементы памятника, а также заменить устаревшие. Он расположен по адресу проезд Загорского, дом 23.

Данный особняк является объектом культурного наследия и широко известен как здание Кунцевского волисполкома, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о реставрации художественных надгробий, являющихся элементами некрополя Донского монастыря. На большинстве надгробий, которые будут приведены в порядок, есть трещины, коррозия, стойкие загрязнения и сколы. Уточняется, что у них утрачены декоративные элементы.

Новости Москвы,Адольф Эрихсон,Алексей Емельянов,Правительство Москвы,
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