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3 часа назад

В Москве за 11 лет благоустроили 36 набережных

ТАССиещё 5

В Москве за 11 лет благоустроили 36 набережных. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве за 11 лет благоустроили 36 набережных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Долгое время большая часть берегов Москвы-реки - почти 200 км - была или не благоустроена, или недоступна для горожан. За последние 11 лет мы привели в порядок 36 набережных. Объединяем их в прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Один из самых интересных идет через историческую часть города - от Таганки до Москва-Сити", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что первой в 2013 году преобразилась и стала полностью пешеходной Крымская набережная. "Мы обустроили там ландшафтный парк с беговыми и велосипедными дорожками, сухой фонтан и вернисаж. Участок Якиманской - от пересечения с 3-м Голутвинским переулком до Большой Якиманки - также отдали пешеходам. Он стал продолжением Крымской набережной", - написал мэр.

Он также сообщил, что в прошлом году были благоустроены четыре набережные острова Балчуг: Софийская, Космодамианская, Раушская и Садовническая.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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