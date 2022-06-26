В Москве за 11 лет благоустроили 36 набережных

"Долгое время большая часть берегов Москвы-реки - почти 200 км - была или не благоустроена, или недоступна для горожан. За последние 11 лет мы привели в порядок 36 набережных. Объединяем их в прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Один из самых интересных идет через историческую часть города - от Таганки до Москва-Сити", - написал мэр в своем Telegram-канале.