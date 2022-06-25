В столичном метро сыграет ансамбль японских барабанщиков

«На станции «Курская» установлен большой барабан с изображением сердца и подсветкой, которая появляется при ударе. Каждый удар - биение сердца, наполненного любовью к метрополитену. 28 июня и 5 июля в 15:00 рядом с инсталляцией пройдут выступления ансамбля японских барабанщиков Taiko», - говорится в сообщении.