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31 минуту назад

Ансамбль японских барабанщиков сыграет на станции метро «Курская» 28 июня и 5 июля

Агентство «Москва»

Выступления ансамбля японских барабанщиков Taiko пройдут на станции Московского метрополитена «Курская» 28 июня и 5 июля в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В столичном метро сыграет ансамбль японских барабанщиков
Фото: youtubeyoutube

«На станции «Курская» установлен большой барабан с изображением сердца и подсветкой, которая появляется при ударе. Каждый удар - биение сердца, наполненного любовью к метрополитену. 28 июня и 5 июля в 15:00 рядом с инсталляцией пройдут выступления ансамбля японских барабанщиков Taiko», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе столичного Дептранса рассказали, как получить транспортную карту «Тройка» с эксклюзивным дизайном: для этого в ресторанах «Якитория» необходимо заказать специальные блюда - Метро Box-roll и напиток Коконат Метро шейк.

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