В столичном метро сыграет ансамбль японских барабанщиков

Выступления ансамбля японских барабанщиков Taiko пройдут на станции Московского метрополитена «Курская» 28 июня и 5 июля в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«На станции «Курская» установлен большой барабан с изображением сердца и подсветкой, которая появляется при ударе. Каждый удар - биение сердца, наполненного любовью к метрополитену. 28 июня и 5 июля в 15:00 рядом с инсталляцией пройдут выступления ансамбля японских барабанщиков Taiko», - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе столичного Дептранса рассказали, как получить транспортную карту «Тройка» с эксклюзивным дизайном: для этого в ресторанах «Якитория» необходимо заказать специальные блюда - Метро Box-roll и напиток Коконат Метро шейк.