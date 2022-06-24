Известная телеведущая назвала Москву «месивом»

Известная российская радио- и телеведущая, музыкальный журналист и диджей Маргарита Митрофанова в видеоинтервью для «Москвич Mag» рассказала о своих чувствах к Москве. Она назвала город, в котором родилась и выросла, «месивом».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Я родилась в 25-м роддоме на Ленинском, училась в четвертой школе, потом — в университете неподалеку… И почему-то все эти места я не очень люблю. Мне все равно», — призналась Митрофанова.

Она добавила, что в целом ее чувства к Москве меняются каждый день: сегодня она любит город, а завтра — как будто уже нет.

«Когда езжу по столице на машине, я каждый раз с собой разговариваю, как с телевизором раньше. Обсуждаю разные места в городе. Мол, вот тут вроде ничего, а вот тут — так себе», — поделилась телеведущая.

Говоря о размерах столицы и о большом количестве приезжих, Митрофанова сравнила мегаполис с древним городом.

«Москва реально огромная: это месиво, Вавилон. Языки у всех разные. Но когда люди приезжают в Москву, они не выбирают какой-то один язык, они продолжают говорить на разных. Благодаря этому всегда видно, где свой, а где чужой», — сказала диджей.

Вместе с тем она подчеркнула: чем больше в столице разных народов, тем лучше.