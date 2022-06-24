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57 минут назад

Едящих пищу для уток крыс в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

У водоема в Братееве заметили большое количество крыс. Грызуны угощаются едой, которую жители района заботливо приносят для местных уточек.

Очевидица сняла на камеру, как по соседству с пернатыми обитателями расположилась толпа животных и ест рассыпанную на берегу пищу. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Тучи крыс собираются на берегу полакомиться принесенной едой. Красота: бегать до помойки не надо, все принесут, разложат», – говорится в публикации.

Ранее в Москве было замечено многочисленное семейство крыс. Упитанных грызунов обнаружили в парке, расположенном вблизи станции метро «Борисово».

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