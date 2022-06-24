У водоема в Братееве заметили большое количество крыс. Грызуны угощаются едой, которую жители района заботливо приносят для местных уточек.

Очевидица сняла на камеру, как по соседству с пернатыми обитателями расположилась толпа животных и ест рассыпанную на берегу пищу. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Тучи крыс собираются на берегу полакомиться принесенной едой. Красота: бегать до помойки не надо, все принесут, разложат», – говорится в публикации.