Питьевую воду будут раздавать в День молодежи в Москве из-за жары

На площадках празднования Дня молодежи в Москве из-за жаркой погоды будут раздавать воду. Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова в пятницу, 24 июня.

— Мы уже закупили необходимое количество бутылок воды для того, чтобы у людей в жару соблюдался питьевой режим. Помимо этого в нескольких точках мы установим навесы внутри которых можно будет спрятаться от палящего солнца, — отметила она.

По словам Драгуновой, в День молодежи с 10:00 и до полуночи волонтеры будут помогать в навигации по площадке, расположенной в «Музеоне», пишет ТАСС .

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе в честь Дня молодежи. Она отметила, что мероприятия стартуют 26 июня в 12:00 в парке искусств «Музеон». Так, на территории будут работать девять тематических зон. Посетителям мероприятия, которые задумываются о построении карьеры, предложат послушать лекции о работе с персоналом и пообщаться с экспертами на темы профессионального становления и предпринимательства.