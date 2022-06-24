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2 часа назад

Питьевую воду будут раздавать в День молодежи в Москве из-за жары

Вечерняя Москваиещё 3

На площадках празднования Дня молодежи в Москве из-за жаркой погоды будут раздавать воду. Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова в пятницу, 24 июня.

Питьевую воду будут раздавать в День молодежи в Москве из-за жары
Фото: pixabay.compixabay.com

— Мы уже закупили необходимое количество бутылок воды для того, чтобы у людей в жару соблюдался питьевой режим. Помимо этого в нескольких точках мы установим навесы внутри которых можно будет спрятаться от палящего солнца, — отметила она.

По словам Драгуновой, в День молодежи с 10:00 и до полуночи волонтеры будут помогать в навигации по площадке, расположенной в «Музеоне», пишет ТАСС.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе в честь Дня молодежи. Она отметила, что мероприятия стартуют 26 июня в 12:00 в парке искусств «Музеон». Так, на территории будут работать девять тематических зон. Посетителям мероприятия, которые задумываются о построении карьеры, предложат послушать лекции о работе с персоналом и пообщаться с экспертами на темы профессионального становления и предпринимательства.

Новости Москвы,Екатерина Драгунова,Наталья Сергунина,
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