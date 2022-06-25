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28 минут назад

В виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" доступен фотоальбом "Прощай, школа!"

ТАССиещё 2

Главархив опубликовал на официальном сайте виртуального музея "Москва - с заботой об истории" фотоальбом "Прощай, школа!". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Главархива.

Главархив опубликовал фотоальбом "Прощай, школа!" с выпускниками 1920-1980гг
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Сегодня вечером в Москве пройдут выпускные вечера. К этому событию Главархив Москвы подготовил фотоальбом "Прощай, школа!" со снимками учеников 1920-1940-х годов и выпускников 1950-1980-х годов. Все фотографии можно увидеть в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", в блоке "1950-2000 годах", в подразделе "Медиатека". Фотоальбом включает цикл тематических снимков разных фотографов. Фотографии 1920-1940-х годов сохранились на стеклянных негативах и представлены в Главархиве Москвы в единственном экземпляре", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фотографы сумели запечатлеть занятия учеников не только в обычных школах, но и в школах Всероссийского общества глухих в 1940 году. Такие кадры сразу выделяются из общего потока, так как их отличительная черта - особая жестикуляция детей и учителей, которые общаются на жестовом языке.

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