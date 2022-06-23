В Москве открылся фестиваль выставок "Студенческие сезоны"

"На все лето музей становится общим вторым домом для студентов и преподавателей, участвующих в фестивале творческих вузов, а для посетителей – местом знакомства с программами и факультетами ведущих креативных учебных заведений. Старинная усадьба Остермана, в которой находится Всероссийский музей декоративного искусства, имеет великолепные исторические залы, а также, что главное, удивительную коллекцию по декоративному искусству и дизайну. Именно возможность знакомства с коллекцией и будет особенным бонусом для участников и зрителей", – рассказала автор идеи и куратор фестиваля, главный куратор музея Алина Сапрыкина.