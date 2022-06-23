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1 час назад

Московский зоопарк пообещал бесплатный вход посетителям в розовом

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Бесплатный вход посетителям в розовом пообещал Московский зоопарк во Всемирный день фламинго. Акция «Дитя заката» будет действовать в пятницу, 24 июня, с 7:30 до 21:00, сообщил Telegram-канал учреждения.

Московский зоопарк пообещал бесплатный вход посетителям в розовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По условиям акции, любой желающий сможет попасть на территорию зоопарка бесплатно, если на нем окажется минимум два элемента одежды розового цвета.

«Не красного, не оранжевого, а именно розового. Под понятие "элемент одежды" в рамках акции подходят футболки, майки, рубашки, шорты, брюки, джинсы, юбки. Допускается и один элемент одежды, если это розовое платье», — уточнили на канале.

Бесплатно пройти в Московский зоопарк можно будет как через главный вход (Большая Грузинская улица, дом 1, строение 99), так и через новый вход со стороны станции метро «Баррикадная» (Большая Грузинская улица, дом 8, строение 3).

Ранее Московский зоопарк показал неубиваемых героев «Матрицы». Названные именами персонажей культового фильма медоеды Нео и Тринити вышли в уличный вольер после установления определенной среднесуточной температуры и тут же были запечатлены сотрудниками учреждения на видео.

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