В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Сценарист Бородянский назвал отличительное качество москвичей

Мослента

Отличительное качество москвичей от жителей других городов назвал журналу «Москвич Mag» известный советский и российский сценарист, кинорежиссер и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Бородянский. По его словам, жители Москвы отличаются чванливостью, и именно за это их больше всего не любили в армии.

Сценарист Бородянский назвал отличительное качество москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На втором месте ленинградцы были. Москвичи, самые обычные ребята, почему-то все себя считали какой-то элитой и вели себя соответственно. Я служил три года, год уходил на то, чтобы из них выбить эту чванливость, и они становились идеальными, отличными ребятами», — поделился он.

Бородянский сказал, что хоть сейчас мало общается с людьми, но уверен, что ничего в характере москвичей за столько лет не поменялось.

Ранее российский певец, лидер известной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков выделил отличительную особенность москвичей. По его мнению, это ориентированность на успех и достижение целей.

Новости Москвы,Александр Бородянский,Сергей Жуков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители