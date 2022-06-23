Сценарист Бородянский назвал отличительное качество москвичей

«На втором месте ленинградцы были. Москвичи, самые обычные ребята, почему-то все себя считали какой-то элитой и вели себя соответственно. Я служил три года, год уходил на то, чтобы из них выбить эту чванливость, и они становились идеальными, отличными ребятами», — поделился он.