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1 час назад

На московских прудах появится более 20 зон биоплато до конца лета

Вечерняя Москва

На столичных прудах появится свыше 20 зон биоплато до конца лета. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

На московских прудах появится более 20 зон биоплато до конца лета
Фото: Telegram / Городское хозяйство МосквыTelegram / Городское хозяйство Москвы

— Одна из самых крупных биоплато появится на Мазиловском пруду — на площади 1,76 тысячи квадратных метров высадим более 35 тысяч растений четырех видов: сусак зонтичный, камыш озерный, тростник обыкновенный, рогоз узколистный, — говорится в сообщении.

Биоплато — это система, основанная на работе высших водных растений или макрофитов и позволяющая улучшить качество воды в водоеме, а также значительно сократить расходы на оборудование и обслуживание водоема.

Так, работы пройдут на 11 водоемах: Владимирском, Калитниковском, Кольском, Лазоревых, Мазиловском, Медведковском, Коньково-Деревлево Нижнем, Юго-Запад № 3, Большом Лазенковском прудах. Кроме того, работы будут проведены на реке Чурилиха.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что своим разнообразием высаживаемых растений удивят Лазоревые пруды. В частности, там появится более 25 тысяч растений десяти видов, в том числе 180 кувшинок.

Также стало известно, что для озеленения Москвы специалисты выберут устойчивые к климату и условиям мегаполиса саженцы. Отмечается, что растения для высадки выращиваются в специальном питомнике. Специалисты каждые три-четыре года проводят их пересадку, что необходимо для формирования более устойчивой корневой системы.

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