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1 час назад

В Московском зоопарке родились восемь дагестанских туров

ТАСС

Восемь дагестанских туров - шесть самок и два самца - родились с 11 мая по 3 июня в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

В Московском зоопарке родились восемь дагестанских туров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 11 мая по 3 июня у нас родились восемь дагестанских туров: шесть самок и два самца. Все детеныши чувствуют себя отлично, играют друг с другом, весят в среднем по 3 кг. Все малыши дружно общаются между собой вне зависимости от небольшой разницы в возрасте. То, что кто-то родился раньше, идет только в плюс - менее опытные смотрят на старших и перенимают навыки", - говорится в сообщении.

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Туры достаточно ловко лазают по камням почти сразу после рождения. Однако первую неделю детеныши проводят большую часть времени в гротах и других укромных местах вместе с матерью. Потом понемногу начинают выходить к остальному стаду.

"Вмешательство людей минимально. Ветврачи и киперы единожды осмотрели каждого при рождении, взвесили, вкололи витаминный комплекс. Теперь сотрудники лишь проверяют на отдалении - все ли в порядке с малышами. В остальном забота возложена на сородичей - как и в природе", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

До пяти месяцев детеныши будут питаться материнским молоком. Хотя они уже понемногу пробуют взрослую еду: траву, зеленые ветки ивы, специальный комбикорм. Туры очень любопытны и доверчивы, и важно не обмануть их доверие. Даже морковь приведет к проблемам с желудком, а человеческая еда для них равносильна яду.

Дагестанский, или восточно-кавказский тур - крупное животное. Длина тела самцов составляет 130-150 см, высота в холке - до 98 см, вес - 55-100 кг. Зимняя шерсть этого зверя от темно-коричневого до орехового цвета, а летняя шерсть значительно светлее, рыжевато-бурая. Рога дагестанских туров очень широки у основания, а их длина достигает 1 м, у самок - не более 30 см. Туры совершают вертикальные миграции. Зимой они спускаются к подножию гор, с наступлением весны туры собираются на солнечных склонах у верхней границы леса, по мере таяния снега поднимаются в альпийский пояс, где кормятся на лугах, а жаркое время проводят около снежников на высоте до 4 000 м.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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