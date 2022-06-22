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48 минут назад

Территория в районе посольства США в Москве получила название «Площадь ДНР»

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Территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «Площадь Донецкой Народной Республики».

Территория в районе посольства США в Москве получила название «Площадь ДНР»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9», — уточняется в сообщении.

Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали.

По поводу названия жители Москвы высказались в проекте «Активный гражданин». За вариант-победитель проголосовали около 45% из 278 684 участников.

Далее по популярности шло название «Площадь Защитников Донбасса» (31,5%).

У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» 8,33% голосов.

Ещё 15,44% горожан доверили решение специалистам.

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