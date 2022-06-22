На площадках фестиваля "Модная столица" пройдут мастер-классы

Различные мастер-классы пройдут на площадке фестиваля "Модная столица" в рамках Московской недели моды с 20 по 26 июня.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Например, на площади Революции посетители услышат от преподавателей и дизайнеров об идеях для создания нарядов, работе с выкройками и создании капсульных коллекций. На Тверском бульваре 24 июня откроется фешен-маркет, салон красоты, а также пройдут мастер-классы по йоге и пилатесу, лекции по созданию образа.

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Образовательная программа Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина будет представлена посетителям на Тверской площади. Там они смогут узнать о создании модных фасонов, украшений и секретах макияжа.

Мастер-классы по приготовлению блюд органической кухни проведут на Ореховом бульваре, Профсоюзной улице в Обручевском районе и в сквере у Гольяновского пруда. А на площади Славы в Кузьминках и на улицах Теплый Стан и Святоозерской гостям расскажут про приготовление необычных десертов. На Матвеевской и Вешняковской улицах эксперты расскажут о фуд-трендах текущего сезона.

В модельных школах на улице Перерве в Марьине и Городецкой улице в районе Новокосино участникам фестиваля расскажут о фотошутинге и познакомят с основами актерского мастерства.

На Коптевском бульваре пройдут занятия по созданию духов, разработке дизайна флаконов и упаковки, а на улицах Матвеевской, Теплый Стан, Адмирала Руднева (Южное Бутово), Святоозерской, Ключевой, Вешняковской, в скверах у Гольяновского пруда, на улице Хачатуряна (район Отрадное), на Коптевском бульваре и в бульварной зоне 16-го микрорайона в Зеленограде – по созданию модных скетчей.

Изготовление сувениров ждет посетителей сквера у станции метро "Некрасовка". В то время как на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц в Куркине и в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда посетители познакомятся с текстурами тканей, создадут эскизы летних образов и научатся выполнять коллажи.

Знакомство с историей журнальной фешен-иллюстрации и фешен-коллажа ждет москвичей на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове.

Кроме того, гости фестиваля смогут создать аксессуары и авторские принты на Ореховом бульваре. А по вечерам в 18:00–19:00 20–23 июня и в 17:00–19:00 24–26 июня посетители всех площадок смогут посмотреть спектакли по мотивам любимых детских сказок, кукольные спектакли и выступления кавер-групп.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Модная столица" проходит в столичных парках в рамках Московской недели моды с 20 по 26 июня.

Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили около 900 заявок из 79 российских регионов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.