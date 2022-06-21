Москвичей предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

В пятницу, 24 июня, в Москве ожидается сильное ультрафиолетовое излучение. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

«Москвичам, начиная с пятницы, нужно опасаться жесткого ультрафиолета. При малооблачной погоде и насыщенных энергией солнечных лучах, во-первых, очень легко обгореть, а во-вторых, получить очень большую дозу ультрафиолетового излучения. Индекс УФИ превышает шесть, это опасно», — сказал синоптик.

Он предостерег москвичей от нахождения под открытыми лучами солнца 24 июня с 11:00 до 20:00 часов. Также Вильфанд посоветовал использовать солнцезащитные средства и предметы для кожи и глаз. Он подчеркнул, что ультрафиолет очень негативно влияет на организм человека.