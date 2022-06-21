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35 минут назад

Рядом с рынком "Садовод" в Москве появится крупный технопарк

РИА Недвижимостьиещё 3

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила размещение рядом с рынком "Садовод" крупного технопарка, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Рядом с рынком «Садовод» появится крупный технопарк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 13 гектарах на улице Верхние Поля (владение 56) появится производственно-складская застройка, офисно-административные объекты, апарт-отель, многоуровневый паркинг, коммунальные объекты, уточняется в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, проект намерены реализовать ООО "Рынок "Садовод" и ООО "ЗСМИ". В технопарке смогут производить медицинские материалы, бытовую технику, текстиль и другое.

Ранее на участке планируемой застройки находились нежилые объекты: трубопрокат и асфальтобетонный завод.

"Решение не затрагивает расположенные рядом вещевые ряды, крытые торговые корпуса, они продолжат функционировать. Свадебную галерею "Салют" на территории рынка инвестор планирует реконструировать и создать рядом с ней рекреационную зону. Общая площадь галереи увеличится на 11 тысяч квадратных метров и составит 39,5 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.

Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москва на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.

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