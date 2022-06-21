Рядом с рынком «Садовод» появится крупный технопарк

"Решение не затрагивает расположенные рядом вещевые ряды, крытые торговые корпуса, они продолжат функционировать. Свадебную галерею "Салют" на территории рынка инвестор планирует реконструировать и создать рядом с ней рекреационную зону. Общая площадь галереи увеличится на 11 тысяч квадратных метров и составит 39,5 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.