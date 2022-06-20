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15 минут назад

Известная актриса назвала лучшее место для фотосессии в Москве

Мослента

Лучшее место для фотосессии в Москве в интервью «Москвич Mag» назвала молодая известная российская актриса театра и кино Полина Ауг.

Актриса Полина Ауг назвала лучшие места для фотосессий в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если, допустим, сейчас молодые интересные фотографы меня зовут на фотосессию не в студии, а в какой-нибудь интересной локации, мы с ними часто сходимся на том, что переулки Покровки самое подходящее для этого место», — рассказала она.

По ее словам, она считает Покровку, Солянку и Чистые пруды самыми живописными и любимыми местами в Москве, так как недалеко отсюда прошла ее юность. Вместе с однокурсницами и артистами они снимали большую квартиру в Потаповском переулке.

«Все у нас было за углом: каток, кинотеатр «Ролан», бары… У Бориса Акунина в книгах об Эрасте Фандорине многие события происходят на Хитровке. Прочитав, я специально отправилась осматривать этот район, все эти знаменитые переулки, о которых он пишет», — цитирует актрису издание.

Ранее студентка Российского университета дружбы народов, 21-летняя Тамара Бегунова рассказала о своей первой профессиональной фотосессии в столичном метро.

Новости Москвы,Полина Ауг,Борис Акунин,РУДН,
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