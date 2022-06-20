Объявлены новые даты проведения 44-го ММКФ

"Всего в заявках видим более 60 стран, но динамика поступления их такова, что их будет существенно больше, - привели в дирекции слова Ивана Кудрявцева. - Мы, например, как нам кажется, хорошо представляем себе, какие форматы предлагает миру сегодня кино Индии, Ирана или, скажем "Нолливуда", но это только кажется. Та же Нигерия, население которой перевалило за 200 млн человек, а через несколько лет уйдет за четверть миллиарда, стала центром кипучей кинематографии, где сборы в прокате исчисляются $1 млрд за неполный год. И таких примеров нарождающихся новых точек роста множество".