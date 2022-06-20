Объявлены новые даты проведения 44-го ММКФ

Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который должен был пройти в 44-й раз 21-28 апреля 2022 года, перенесен на конец лета. Об этом сообщила в понедельник дирекция кинофорума.
"Объявлены новые даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля - он пройдет в 2022 году с 26 августа по 2 сентября", - говорится в сообщении.
"Программа ММКФ активно формируется: только на основной конкурс подано свыше 200 заявок, и они продолжают поступать, отмечают в дирекции. - География стран, чьи кинематографисты желают представить свои премьеры на ММКФ, простирается от Аргентины, Бразилии, Перу, США и других стран Западного полушария, до Великобритании, Сербии, Италии, Франции на западе нашего континента и Индии, Ирана, стран Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и даже Океании".
Председателем отборочного комитета фестиваля стал журналист и продюсер Иван Кудрявцев. В состав отборочной комиссии вошли киноведы и кинокритики Евгения Тирдатова, Егор Москвитин, Нина Кочеляева, Григорий Либергал, Сергей Мирошниченко, Надежда Королева, Вадим Рутковский, продюсеры Катерина Михайлова и Анна Шалашина. В качестве консультантов и кураторов авторских программ будут также приглашены и другие эксперты.
"Всего в заявках видим более 60 стран, но динамика поступления их такова, что их будет существенно больше, - привели в дирекции слова Ивана Кудрявцева. - Мы, например, как нам кажется, хорошо представляем себе, какие форматы предлагает миру сегодня кино Индии, Ирана или, скажем "Нолливуда", но это только кажется. Та же Нигерия, население которой перевалило за 200 млн человек, а через несколько лет уйдет за четверть миллиарда, стала центром кипучей кинематографии, где сборы в прокате исчисляются $1 млрд за неполный год. И таких примеров нарождающихся новых точек роста множество".
ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история восходит к 1935 году. Тогда он прошел в первый раз, но затем по разным причинам наступил перерыв почти в четверть века. Поэтому официальный отчет фестиваля ведется с 1959 года, когда ММКФ был возобновлен. Президент киносмотра - Никита Михалков.