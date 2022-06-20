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1 час назад

Прохожие вступились за пенсионерку перед полицейским в Москве. Видео

Александр Кузьмин

В Москве прохожие вступились перед полицейским за торговавшую цветами пенсионерку. Инцидент произошел в районе метро «Щелковская». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.

По всей вероятности, правоохранители собирались увезти пожилую женщину в отдел, однако заметившие происходящие мужчины помешали им. Они встали на защиту старушки.

«Судя по видео, в итоге со стражами порядка удалось договориться, бабушку отпустили», – уточняет канал.

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