В Москве прохожие вступились перед полицейским за торговавшую цветами пенсионерку. Инцидент произошел в районе метро «Щелковская». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.