В Москве прохожие вступились перед полицейским за торговавшую цветами пенсионерку. Инцидент произошел в районе метро «Щелковская». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.
По всей вероятности, правоохранители собирались увезти пожилую женщину в отдел, однако заметившие происходящие мужчины помешали им. Они встали на защиту старушки.
«Судя по видео, в итоге со стражами порядка удалось договориться, бабушку отпустили», – уточняет канал.