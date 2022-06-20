Перечислены районы Москвы с наиболее подорожавшими квартирами

Районы Москвы с наиболее подорожавшими в мае квартирами перечислили аналитики риелторской компании Est-a-Tet, сообщает РБК.

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Максимальное увеличение стоимости жилья за месяц было зафиксировано в Донском районе, где средняя цена квадратного метра за месяц выросла на 11,7 процента. 10,8 процента прибавили квартиры в Москворечье-Сабурово, а 10,7 процента — «Восточный район». В пятерку лидеров по подорожанию еще вошли Тропарево-Никулино и Нижегородский районы с прибавкой в 10,6 и 10,4 процента соответственно.

За ними поочередно расположились Головинский, Метрогородок, Котловка, Лосиноостровский районы и Кунцево, где аналитики зафиксировали подорожание от 8,1 до 10,3 процента.