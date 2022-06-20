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52 минуты назад

Москвичи поспорили из-за модных в 70-е причесок

Мослента

Архивное фото выпускников одной из столичных школ заставило пользователей сети поспорить из-за модных в 1970-е годы причесок. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

Москвичи поспорили из-за модных в 70-е причесок
Фото: ТАССТАСС

Многих юзеров в фото заинтересовали именно женские прически с начесом, которые придавали волосам большой объем. Некоторые москвички отметили, что в те годы из-за таких причесок девушки выглядели старше своих лет.

Подписчики сообщества поспорили о том, как на самом деле создавались такие прически. Некоторые отметили, что делали их с помощью лака для волос, иногда используя даже шиньоны и стеклянные банки. Другие вспомнили, про дефицит средств для стайлинга в магазинах в те годы, из-за чего людям приходилось прибегать к их изготовлению в домашних условиях.

«Мы такие укладки называли "Валентина Терешкова в Президиуме съезда"», «Советские парикмахеры были мастерами по "начесам", да еще лаку по пол-литра на голову выливали», «Лак — это если очень повезло! Это делалось дома. Для устойчивого результата был необходим друг-радиолюбитель. Этот "лак" делался из канифоли, которую растворяли в одеколоне или спирте (у кого он был), а потом наносился из пульверизатора», — прокомментировали россияне.

Ранее советы по смене причесок с приходом тепла дала парикмахер-стилист московского салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова.

Новости Москвы,Валентин Терешков,Екатерина Щеглова,
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