Москвичи поспорили из-за модных в 70-е причесок

«Мы такие укладки называли "Валентина Терешкова в Президиуме съезда"», «Советские парикмахеры были мастерами по "начесам", да еще лаку по пол-литра на голову выливали», «Лак — это если очень повезло! Это делалось дома. Для устойчивого результата был необходим друг-радиолюбитель. Этот "лак" делался из канифоли, которую растворяли в одеколоне или спирте (у кого он был), а потом наносился из пульверизатора», — прокомментировали россияне.