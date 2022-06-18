В аэропортах Москвы массово отменили и задержали рейсы

В аэропортах столицы задержали и отменили 20 рейсов. Об этом пишет издание «Мослента» со ссылкой на «Яндекс.Расписание».
Отмечается, что «наибольшие изменения коснулись аэропорта Домодедово, где задержали восемь рейсов и отменили три».
Издание уточняет, что в аэропорту Внуково было изменено время вылета у четырех рейсов. Два были отменены. В Шереметьево задержали вылет двух бортов, и, кроме того, убрали из расписания один рейс.
Журналисты напомнили, что Росавиация в очередной раз продлила ограничения полетов на юг РФ. Ведомство отменило рейсы в Анапу, Белгород и другие города до 24 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что представители финской гражданской авиации заявили о многомиллионных убытках из-за закрытия воздушного пространства РФ. Самолетам страны приходится облетать Россию по пути в Азию. Это существенно удорожает маршрут.