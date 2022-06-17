В Москве у станции метро поставили боксерскую грушу с изображением Байдена

В торговом центре «Галерея Аэропорт», рядом с которым расположен необычный арт-объект, заявили, что не имеют к нему никакого отношения.

«Мы ничего не организовывали. Мы вообще в шоке», — цитирует представителей центра издание «Подъем».

Ранее The New York Post сообщала, что американские водители стали расклеивать на бензоколонках стикеры с изображением Джо Байдена и надписью «Я это сделал!». Таким образом, отмечает издание, они выражают свое недовольство ростом цен на топливо в США. «Газета.Ru» писала также, что американский лидер обвинил Россию в росте цен на бензин.