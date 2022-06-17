Станцию метро «Тютчевская» выполнят в эстетике экспрессионизма

Станцию «Тютчевская», которая войдет в состав строящейся Троицкой линии метро, выполнят в эстетике экспрессионизма. Ее назвали в честь поэта и дипломата Федора Тютчева, чей отец владел находящейся неподалеку усадьбой Троицкое.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«Для создания яркого и запоминающегося образа выбрали современную эстетику — с использованием динамичных форм, наклонных линий и плоскостей. Элементы из стекла и металла контрастируют с поверхностями из природного камня. Авторы также добавили в концепцию оформления стихотворения. Лирика Тютчева — одна из вершин русской поэзии, в ней много новаторских элементов, и в проекте современная архитектура как раз подчеркивает это», — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры СергСергей Кузнецов.

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Отделку колонн выполнят из прозрачного триплекса, слегка тонированного в серо-дымчатый цвет. Цоколь и пол облицуют светло-серым гранитом, по полу пройдут косые линии из черного габбро. Стены также будут пересекать наклонные линии, отделяющие алюминиевые сотовые панели с размещенными на них стихами Тютчева от темного фона панелей, анодированных под цинк. Потолок украсят декоративными ламелями, между которыми спрячут светильники. В таком же стиле будет сделан и вестибюль.

Наземный павильон облицуют плитами из светло-серого доломита. Часть из них будет с гладкой поверхностью, а часть — с рельефными горизонтальными бороздами. Ассиметричное здание будет выглядеть по-новому с разных ракурсов. Геометрию вестибюля подчеркнут колонны, поддерживающие козырек.

Общая площадь станции — порядка 12 700 квадратных метров. Пассажиры смогут выйти в сторону МКАД, к поселению Мосрентген, торговому комплексу, а также остановкам наземного транспорта.

Ожидается, что станцией будут пользоваться около 100 тысяч человек в сутки. Открытие «Тютчевской» запланировано на 2023 год — к 150-летию со дня смерти поэта.

Готовность участка строящейся Троицкой линии оценивается почти в 60 процентов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Протяженность участка со станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Тюленевская», «Тютчевская» и «Мамыри» составляет 13 километров.