Названы округа Москвы с максимально подешевевшими квартирами

За май 2022 года квартиры на вторичном рынке Москвы сильнее всего подешевели в Центральном административном округе (ЦАО). Локации столицы с максимальным снижением цен на готовое жилье назвали аналитики риелтерской компании «МИЭЛЬ», пишет РБК.

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Специалисты выяснили, что средняя стоимость одного квадратного метра в ЦАО уменьшилась на пять процентов по сравнению с апрелем. Следующими по уровню снижения цен стали Восточный, Западный, Северный и Юго-Западный АО, где вторичное жилье стало дешевле на два процента. В остальных округах столицы средняя стоимость «квадрата» опустилась на один процент, отметили аналитики.

Минимальные цены на «вторичку» в мае зафиксировали в Юго-Восточном АО — в среднем 270 тысяч рублей за квадратный метр. Второе место занял Восточный АО (275,8 тысячи рублей за «квадрат»), а третье — Южный АО (290,2 тысячи рублей). Самые высокие цены, по словам специалистов, традиционно характерны для Центрального АО — там один квадратный метр стоит 582,5 тысячи рублей. Другими округами с дорогими квартирами оказались Западный АО (359,2 тысячи рублей за «квадрат») и Северный АО (321,2 тысячи рублей).

Снижение цен на вторичном рынке в «МИЭЛЬ» связывают с ростом объема предложения — в мае он увеличился с 33 тысяч до 35,6 тысяч объектов. Пока это трудно считать явным снижением, тем не менее разворота цен в сторону уменьшения рынок не видел давно, пояснили специалисты.