Московский джазовый фестиваль открылся совместным выступлением Бутмана и Башмета

Первый Московский джазовый фестиваль открылся в столице выступлением сразу двух оркестров Игоря Бутмана и Юрия Башмета. Также в программе запланированы мастер-классы и творческие вечера известных музыкантов, лекции деятелей культуры и искусства, выступления зарубежных артистов.

Фото: ТАСС ТАСС

Фестиваль открылся в парке «Зарядье», где на сцену вышли два дирижера Игорь Бутман и Юрий Башмет и их оркестры. Они успели и солировать, и дирижировать – причем не только своим оркестром, но и коллективами друг друга – по обоюдному согласию, передает «Россия 1».

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«У джаза была очень интересная история до того момента, когда произошли события послевоенные, когда началась холодная война. Тут немного вступила политика – тогда запрещали джаз, сейчас запрещают Чайковского. Мы все находимся в ситуации сложной, но джаз выдержал, в 70-х годах уже появились музыкальные заведения, в которых преподавали джаз», – заявил основатель и художественный руководитель Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман.

Первый московский джазовый фестиваль организаторы называют самым громким проектом за всю историю отечественного джаза, 100-летие которого отмечают в этом году.

Основным партнером просветительской программы фестиваля является российское общество «Знание». На мероприятии пройдут лекции деятелей культуры и искусства, государственных деятелей, предпринимателей, также будут организованы музыкальные мастер-классы и творческие вечера.

«На мой взгляд, очень классно, что есть такие фестивали, которые могут открыть мир джаза людям не столь искушенным, и таких людей будет больше», – заявил первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Кроме того, подготовлено большое количество площадок. Послушать живую музыку можно в парках «Зарядье», «Музеон», на ВДНХ, а также в Новопушкинском сквере и в саду «Эрмитаж», отмечает ТВ Центр.