В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
27 минут назад

Московский джазовый фестиваль открылся совместным выступлением Бутмана и Башмета

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Первый Московский джазовый фестиваль открылся в столице выступлением сразу двух оркестров Игоря Бутмана и Юрия Башмета. Также в программе запланированы мастер-классы и творческие вечера известных музыкантов, лекции деятелей культуры и искусства, выступления зарубежных артистов.

Московский джазовый фестиваль открылся совместным выступлением Бутмана и Башмета
Фото: ТАССТАСС

Фестиваль открылся в парке «Зарядье», где на сцену вышли два дирижера Игорь Бутман и Юрий Башмет и их оркестры. Они успели и солировать, и дирижировать – причем не только своим оркестром, но и коллективами друг друга – по обоюдному согласию, передает «Россия 1».

Видео дня

«У джаза была очень интересная история до того момента, когда произошли события послевоенные, когда началась холодная война. Тут немного вступила политика – тогда запрещали джаз, сейчас запрещают Чайковского. Мы все находимся в ситуации сложной, но джаз выдержал, в 70-х годах уже появились музыкальные заведения, в которых преподавали джаз», – заявил основатель и художественный руководитель Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман.

Первый московский джазовый фестиваль организаторы называют самым громким проектом за всю историю отечественного джаза, 100-летие которого отмечают в этом году.

Основным партнером просветительской программы фестиваля является российское общество «Знание». На мероприятии пройдут лекции деятелей культуры и искусства, государственных деятелей, предпринимателей, также будут организованы музыкальные мастер-классы и творческие вечера.

«На мой взгляд, очень классно, что есть такие фестивали, которые могут открыть мир джаза людям не столь искушенным, и таких людей будет больше», – заявил первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Кроме того, подготовлено большое количество площадок. Послушать живую музыку можно в парках «Зарядье», «Музеон», на ВДНХ, а также в Новопушкинском сквере и в саду «Эрмитаж», отмечает ТВ Центр.

Выступят более 100 молодежных коллективов – победителей Всероссийского джазового конкурса. Кроме того, для жителей и гостей столицы сыграют зарубежные исполнители и популярные звезды отечественной эстрады. Организаторы обещают сделать Московский джазовый фестиваль ежегодным. Специальными гостями станут музыканты из Индии, Бразилии, Турции, с Кубы – их выступления пройдут в Москве в течение недели, причем зачастую вход будет свободным.

Новости Москвы,Дмитрий Рыбальченко,Игорь Бутман,Юрий Башмет,ВДНХ,Эрмитаж,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители