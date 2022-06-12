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1 час назад

Очередь в Макдоналдс в Москве показали на видео

Александр Кузьмин

В Москве состоялось торжественное открытие McDonald’s на Пушкинской.Первый ресторан знаменитой сети открылся 30 лет назад. Желающих попасть в ресторан оказалось слишком много, и образовалась большая очередь.

Гендиректор компании MсDonald's в РФ Олег Пароев заявил, что в России компания будет называться «Вкусно и точка».

Отмечается, что каждую неделю компания будет открывать 70-100 точек в разных регионах России, от Москвы до Владивостока. В планах руководства возобновить работу всех 850 ресторанов в течение двух месяцев. Для этого франчайзи будет необходимо подписать договора с новым владельцем.

Новости Москвы,Общество,Видео,McDonald's,
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