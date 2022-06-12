Очередь в Макдоналдс в Москве показали на видео

В Москве состоялось торжественное открытие McDonald’s на Пушкинской.Первый ресторан знаменитой сети открылся 30 лет назад. Желающих попасть в ресторан оказалось слишком много, и образовалась большая очередь.

Гендиректор компании MсDonald's в РФ Олег Пароев заявил, что в России компания будет называться «Вкусно и точка».