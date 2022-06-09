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53 минуты назад

Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров

ТАСС

Московская мэрия приняла решение о выделении средств столичным кинотеатрам на компенсацию затрат на покупку и рекламу фильмов отечественного производства, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня мы приняли решение о поддержке кинопроката в Москве. Это серьезное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламу этих фильмов", - сказал Собянин при осмотре реконструкции кинотеатра "Баку".

Он добавил, что эта мера будет принята в рамках антисанкционной поддержки экономики города.

"Эти меры, безусловно, вовремя, своевременные, потому что без этого сейчас достаточно тяжело", - заявил в свою очередь управляющий партнер компании AGN group, которая реализует проект реконструкции, Григорий Печерский.

Собянин отметил, что столичные власти уже поддерживают организацию и проведение съемок в Москве. Благодаря этому в городе снимается сегодня около 80% российских фильмов.

Новости Москвы,Григорий Печерский,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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