Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров

"Сегодня мы приняли решение о поддержке кинопроката в Москве. Это серьезное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламу этих фильмов", - сказал Собянин при осмотре реконструкции кинотеатра "Баку".