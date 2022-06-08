Москвичи выбрали название для площади у посольства США

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за название для безымянной площади на пересечении ул. Конюшковская и Большого Девятинского пер., наибольшее количество голосов получил вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за название для площади в Пресненском районе Москвы. Безымянная территория располагается на пересечении ул. Конюшковская и Большого Девятинского пер. Свое мнение высказали 278 тыс. 684 человека. В голосовании участвовали зарегистрированные пользователи проекта с полной учетной записью на mos.ru», - говорится в сообщении.

Как уточняется, вариант названия «Площадь Донецкой Народной Республики» набрал 44,69% голосов. В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики. Вторым по популярности стало название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%). Вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» набрал 8,33% голосов. Еще 15,44% респондентов доверили решение специалистам.