В Москве запустили сервис "Бизнес-боксы"

Столичный проект "Малый бизнес Москвы" создал платформу "Бизнес-боксы". В сервисе доступен перечень удобных онлайн-инструментов, с помощью которых можно повысить эффективность работы компании и вывести ее на новый уровень, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

По словам заммэра Натальи Сергуниной, "Малый бизнес Москвы" осуществляет данный проект совместно с рынком цифровых услуг РФ. Так, в его рамках уже имеются больше 20 идей. Они поделены на три раздела – для организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

При этом список можно отфильтровать, выбрав разделы "Маркетинг и реклама", "Управление финансами" и другие. Также благодаря новому сервису можно определить спрос и предложение на рынке среди ресторанов быстрого питания или магазинов одежды. В результате пользователь сможет увидеть, как перестроить свой бизнес, ориентируясь на современные реалии. Бухгалтерские же решения помогут проверить учет организации и дать советы по исключению недостатков.

Посмотреть полный перечень онлайн-ресурсов и их условия можно на странице сервиса "Бизнес-боксы". При этом он будет пополняться каждый месяц новыми бонусами партнеров проекта. Уточняется, что сервис доступен пользователям, которые прошли регистрацию.