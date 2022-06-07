В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
23 минуты назад

Тишковец спрогнозировал москвичам погоду "миллион на миллион"

Газета.Ruиещё 8

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале заявил, что москвичей ждет комфортная — теплая и ясная — погода без осадков.

Москвичам спрогнозировали погоду "миллион на миллион"
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Погодные условия будут определяться восточной периферией антициклона с центром над Брянском, благодаря чему и москвичей, и жителей Подмосковья ждет «погода миллион на миллион», — сказал синоптик.

«Погода миллион на миллион» — сленг военных авиаметеорлогов: антициклон, высокое атмосферное давление и ясное, чистое небо.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце недели температура воздуха в Москве будет соответствовать показателям второй половины июля. Днем температура поднимется до 24–27°C, ночью — до 14–16°C. Существенных осадков не ожидается.

Потепление, по словам метеоролога, связано в том числе с насыщенностью южных воздушных масс влагой. Облака будут препятствовать охлаждению поверхности почвы.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители