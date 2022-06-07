Москвичам спрогнозировали погоду "миллион на миллион"

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале заявил, что москвичей ждет комфортная — теплая и ясная — погода без осадков.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Погодные условия будут определяться восточной периферией антициклона с центром над Брянском, благодаря чему и москвичей, и жителей Подмосковья ждет «погода миллион на миллион», — сказал синоптик.

«Погода миллион на миллион» — сленг военных авиаметеорлогов: антициклон, высокое атмосферное давление и ясное, чистое небо.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце недели температура воздуха в Москве будет соответствовать показателям второй половины июля. Днем температура поднимется до 24–27°C, ночью — до 14–16°C. Существенных осадков не ожидается.