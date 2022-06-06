Возле Рижского вокзала в Москве появятся торговый центр, рынок, пешеходные переходы, надземный вестибюль станции метро «Ржевская» и штаб-квартира РЖД. Об этом сообщил Москомстройинвест. Отмечается, что площадь штаб-квартиры компании составит 135 000 кв. м, а общая площадь рынка и торгового центра — 170 000 кв. м. Вокзальный комплекс станет частью высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва — Санкт-Петербург.
В Москве появится вокзальный комплекс со штаб-квартирой РЖД
В Москомстройинвесте добавили, что в рамках благоустройства территории вдоль Рижского вокзала появится пешеходная площадь с учётом продления трамвайной линии. Кроме того, предусмотрено устройство съездов, пешеходных переходов и остановочных пунктов.
Партнёром РЖД в развитии территории Рижского грузового двора стала компания «Дом.РФ». За Рижским вокзалом на 20 га планируют построить жилой комплекс, офисы и общественные пространства. По данным «Коммерсанта», РЖД внесёт в проект только землю — финансировать проект за свой счет или на бюджетные средства компания не планирует.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в Москве на месте платформы «Каланчёвская», расположенной рядом с площадью трёх вокзалов, возведут новый транспортный хаб для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ-1). По его словам, с нового вокзала можно будет доехать до Санкт-Петербурга за два с половиной часа. Объект появится рядом с ветками Московского центрального диаметра (МЦД).