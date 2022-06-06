Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать улицы Москвы

Инспекторы на велосипедах начали патрулировать улицы Москвы, помогая велосипедистам, автомобилистам и пешеходам. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов. «Сейчас, когда в городе особенно много велосипедистов и людей, использующих самокаты, мы вновь запускаем велопатруль. Впервые проект появился в столице в 2018 году, во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, и сразу зарекомендовал себя как удобная и полезная городская служба помощи велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Сейчас ежедневно будут работать три экипажа в пределах ТТК, а в ближайшее время мы расширим штат до семи», - сказал Чернов.