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1 час назад

Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать улицы Москвы

Агентство «Москва»

Инспекторы на велосипедах начали патрулировать улицы Москвы, помогая велосипедистам, автомобилистам и пешеходам. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов. «Сейчас, когда в городе особенно много велосипедистов и людей, использующих самокаты, мы вновь запускаем велопатруль. Впервые проект появился в столице в 2018 году, во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, и сразу зарекомендовал себя как удобная и полезная городская служба помощи велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Сейчас ежедневно будут работать три экипажа в пределах ТТК, а в ближайшее время мы расширим штат до семи», - сказал Чернов.

Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать улицы Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что инспекторы будут уделять особое внимание постоянным и временны велополосам, следить за состоянием дорожной инфраструктуры: знаков, светофоров, навигационных стел.

«Велопатруль работает в связке с ситуационным центром ЦОДД. Нарушения будут фиксировать с помощью приложения «Помощник Москвы», - уточнил Чернов.

Он добавил, что велопатруль оборудован аптечкой и водой, ремонтным комплектом для велосипеда, огнетушителем, бланками европротокола. Сотрудники знают как помочь в экстренной ситуации, оказать доврачебную помощь.

Новости Москвы,Егор Чернов,
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