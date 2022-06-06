Москвичам пообещали жару до 28 градусов

Он уточнил, что в понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды.

Как сообщает «Москва 24, прогнозируется прохладное утро – около 15 градусов тепла, а днем – 21...23 градуса. В свою очередь, в среду температура может подняться до 23...25 градусов. Также в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – до 27...28 градусов.