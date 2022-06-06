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59 минут назад

Москвичам пообещали жару до 28 градусов

Газета.Ruиещё 18

В четверг, 9 июня, температура воздуха повысится до 27...28 градусов тепла, пройдут небольшие дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды.

Как сообщает «Москва 24, прогнозируется прохладное утро – около 15 градусов тепла, а днем – 21...23 градуса. В свою очередь, в среду температура может подняться до 23...25 градусов. Также в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – до 27...28 градусов.

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«Небольшие дождики ожидаются с четверга. Они будут совсем небольшими и кратковременными», – добавил метеоролог ТАСС.

Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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