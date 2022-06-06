Москвичам пообещали жару до 28 градусов

В четверг, 9 июня, температура воздуха повысится до 27...28 градусов тепла, пройдут небольшие дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он уточнил, что в понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды.
Как сообщает «Москва 24, прогнозируется прохладное утро – около 15 градусов тепла, а днем – 21...23 градуса. В свою очередь, в среду температура может подняться до 23...25 градусов. Также в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – до 27...28 градусов.
«Небольшие дождики ожидаются с четверга. Они будут совсем небольшими и кратковременными», – добавил метеоролог ТАСС.