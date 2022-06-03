На Красной площади отметили 90-летие со дня рождения Евтушенко

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"Уже за фразу "Поэт в России больше, чем поэт" мы должны Евтушенко низкий поклон", - отметил во время беседы с журналистами Певцов.

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Эта фраза стала эпиграфом вечера.

"Мне отдельно нравится четкая гражданская позиция Евтушенко, его неравнодушие к тому, что происходило вокруг, искренность, честность", - добавил артист, выбравший для вечера "Со мною вот что происходит" на музыку Микаэла Таривердиева и стихотворение "Большая Россия".

Кормухина исполнила "Хотят ли русские войны?" - композицию, которая, по признанию певицы, давно вошла в ее концертный репертуар.

"Я сама воин по духу. Война в мире идет всегда: между добром и злом, между правдой и кривдой. Сейчас она обострилась, стала заметна всем, кто хочет замечать, конечно, - поделилась Кормухина с ТАСС. - Мы должны сделать выводы и настроить свои внутренние камертоны на правду и справедливость. Евтушенко этому помогает".

Она заметила, что родилась, когда "шестидесятники были уже в зените своей славы".

"Для меня это всегда была большая подпитка, поэзия моих родителей, которая, как ни странно, не потеряла ни свежести, ни актуальности и в наше время. Для меня это пример свободолюбия и любви к русскому слову", - рассказала певица.

Также со сцены прозвучали соло и под аккомпанемент "Родина моя", "Сережка ольховая", "Не спеши", "Бессмертный полк" и другие сочинения Евтушенко. Композитор Лора Квинт написала специально к концерту музыку на стихи "Старый друг" и "Будь, Россия, всегда Россией", которые исполнили Сергей Маховиков и Православный хор инженерных войск ВС РФ.

"Если для всех людей это великий поэт, любимый поэт, то для меня он еще и соавтор. Мне была оказана великая честь, потому что именно мне он передал заказ на "Корриду", - вспомнила Квинт. - У меня сохранилась переписка с Евгением Александровичем, я помню наши разговоры, и трудно поверить, что это случилось со мной".

Вспомнить поэта и его стихи пришли сотни людей, многие задержались после основной программы книжного фестиваля "Красная площадь", который в эти дни проходит у Кремля. Организатором вечера выступил Институт современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О поэте

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение опубликовали в газете "Советский спорт". Первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году Евтушенко номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Он стал автором более 150 книг, которые переведены на многие иностранные языки.