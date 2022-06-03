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23 минуты назад

«Битва поваров» пройдет на площадке фестиваля «Рыбная неделя в Москве»

Вечерняя Москваиещё 2

Кулинарное шоу «Битва поваров» пройдет 5 июня на площадке фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Об этом в субботу, 4 июня, сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На фестивале «Рыбная неделя в Москве» сварят 100 литров ухи с белыми грибами
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кулинарное шоу «Битва поваров» пройдет в заключительный день фестиваля «Рыбная неделя в Москве», оно начнется в 14:00 5 июня на Тверской площади.

Шеф-повар московского ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный и шеф-повар ресторана «Пироги Вино и Гусь», двукратный серебряный призер Международного Кремлевского Кулинарного Кубка, телеведущий на телеканалах «МИР» и «МИР-24» Александр Журкин сойдутся в кулинарном поединке.

Повара будут не только соревноваться, но и поделятся знаниями. Также они устроят яркое гастрономическое шоу. Гости мероприятия смогут задать поварам вопросы и получить полезные советы, а потом им предложат продегустировать приготовленные блюда из рыбы и выбрать победителя.

В пятницу, 3 июня, в рамках «Рыбной недели в Москве» состоялось гастрошоу от шеф-повара круизного флота. Его главными действующими лицами были бренд шеф-повар Рустам Мамедов и его помощник Артем Кузнецов.

Новости Москвы,КУЗНЕЦОВ АРТЕМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,Александр Журкин,
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