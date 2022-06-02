В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
33 минуты назад

День рождения Пушкина отметят «Аптекарском огороде» МГУ

Вечерняя Москваиещё 1

День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отметят 6 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 2 июня.

День рождения Пушкина отметят «Аптекарском огороде» МГУ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Там уточнили, что в честь дня рождения поэта пройдет благотворительный концерт.

— В старинной Субтропической оранжерее представят вдохновленные поэтом лирические сцены из произведений «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского. На сцену выйдут заслуженный артист России баритон Андрей Батуркин и автор проекта сопрано Вера Кононова, — говорится в сообщении.

Помимо этого, зрителей ждут премьера произведений композитора Сергея Чечетко, чтение поэзии Пушкина в исполнении директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и выступление пианиста-импровизатора Филиппа Чельцова.

Начало концерта запланировано на 19:00. Стоимость входного билета в сад в будни — 300 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 и 250 рублей соответственно.

До этого сообщалось, что Государственный музей Пушкина подготовил праздничную программу в честь дня рождения поэта.

Новости Москвы,Филипп Чельцов,Сергей Чечетко,Андрей Батуркин,Вера Кононова,Евгений Онегин,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители