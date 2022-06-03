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35 минут назад

В Москве стартовали Дни культуры Армении

Газета.Ruиещё 1

3 июня в Москве стартовали Дни культуры Армении в России, передает РИА «Новости».

В Москве стартовали Дни культуры Армении
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В Москве открываются Дни культуры Армении в России. В этом году они приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией», — отметили в армянском посольстве.

В рамках мероприятия в столице пройдут выступления двух лучших музыкальных коллективов Армении. 10 июня в зале Чайковского состоится концерт Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчяна. В программу включили произведения Чайковского, Хачатуряна и Бабаджяна. Выступление Национального струнного квартета имени Комитаса под управлением Эдуарда Тадевосяна пройдет 11 июня в Малом зале Московской государственной консерватории.

Новости Москвы,Эдуард Тадевосян,Эдуард Топчян,
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