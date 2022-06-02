В Москве открылись около 290 точек торговли клубникой

Около 290 точек продажи клубники заработали в Москве. С прилавков в течение сезона будет продано более 10 сортов этой ягоды, сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.
"Сегодня в Москве стартовала продажа клубники почти в 290 точках по всей Москве - это более чем на 50% больше, чем в предыдущие годы. Клубника в Москву будет поступать из разных регионов, сейчас первая [поставка ягод] пошла с южных регионов - Ставрополь, Волгоград, есть клубника из Крыма. По мере созревания клубники в средней полосе, она будет появляться на наших клубничных точках. Более 10 сортов клубники мы планируем в течение этого сезона продать", - сказал Немерюк, уточнив, что более подробная информация о точках продажи клубники размещена на сайте мэра и правительства столицы.
Как уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, к настоящему моменту утверждено 286 адресов, 32 из которых расположены в ЦАО. Торговля будет осуществляться в специальных легкоузнаваемых конструкциях, оформленных в соответствии с согласованной концепцией, - здесь жители и гости столицы смогут приобрести качественную клубнику и землянику по приемлемым ценам, выращенную товаропроизводителями России. В 2021 году таких точек было 174.
"Вместе с привычным торговым конструктивом в этом году будут устанавливаться и конструкции нового образца - более привлекательные для покупателей и более приспособленные для участников мероприятия", - добавили в департаменте.
Ожидаются, что будут представлены такие сорта как "Клери", "Флэр", "Альба", "Джоли", "Альбион", "Азия", "Роксана" и многие другие.
"Первыми радовать жителей столицы ягодой начнут производители из 20 регионов, преимущественно южных: Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, республик Крым, Кабардино-Балкария, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия и др. Остальные площадки начнут свою работу по мере созревания ягоды в регионах Российской Федерации", - добавили в пресс-службе департамента.
Торговые места будут предоставляться участникам бесплатно.
"Принимая по внимание повышенный спрос на сезонные ягоды, <…> данный формат ярмарочных мероприятий будет востребован не только среди населения, но также будет иметь высокое значение в рамках межрегионального сотрудничества и содействия российским фермерам в поиске площадок для сбыта производимой продукции", - отметили в пресс-службе.