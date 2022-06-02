В Москве открылись около 290 точек торговли клубникой

"Сегодня в Москве стартовала продажа клубники почти в 290 точках по всей Москве - это более чем на 50% больше, чем в предыдущие годы. Клубника в Москву будет поступать из разных регионов, сейчас первая [поставка ягод] пошла с южных регионов - Ставрополь, Волгоград, есть клубника из Крыма. По мере созревания клубники в средней полосе, она будет появляться на наших клубничных точках. Более 10 сортов клубники мы планируем в течение этого сезона продать", - сказал Немерюк, уточнив, что более подробная информация о точках продажи клубники размещена на сайте мэра и правительства столицы.