В библиотеках стартовала программа летнего чтения для детей

В столичных библиотеках открылась программа летнего чтения для детей и подростков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

Так, ребятам предлагают завести специальный дневник и рассказать в нем о прочитанных произведениях. В начале нового учебного года участники получат памятные сувениры.

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«Программа проходит в Москве уже в пятый раз. В этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-формате. Еще ребят ждут конкурсы фотографий и аудиоподкастов», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Сообщается, что в этом году темой программы стали «Маленькие истории большой планеты». Ребятам составили список книг для летнего чтения. Большая часть рекомендованных произведений - лауреаты престижных российских и международных премий. Их можно взять в библиотеке своего района или найти в интернете. Список ресурсов, где они есть, представлен на сайте Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Перечень носит исключительно рекомендательный характер. Если ребенку хочется прочитать что-то другое, он все равно может принять участие.

Так, необходимо прочесть не менее трех книг, описать свои впечатления в дневниках и отнести их в одну из столичных библиотек. В какую именно - дети выбирают сами при регистрации. Записи можно сдать до 12 сентября 2022 года включительно. Все участники, прочитавшие и описавшие не менее трех книг, получат памятные сувениры. Церемонии награждения юных читателей проведут с 18 по 25 сентября. Они состоятся в тех же библиотеках, в которые ребята сдавали свои дневники.

Отмечается, что для удобства все книги из списка рекомендованной литературы поделили на несколько групп: для дошкольников, учеников младших классов, средних и для старшеклассников. Например, самым маленьким советуют прочесть веселые истории чешского писателя Милоша Мацоурека «Обезьянка Янка». В 2021 году переводчик этой книги Ксения Тименчик стала победителем премии имени Корнея Чуковского в номинации «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет».

Также дошкольникам рекомендуют обратить внимание на сказку Ольги Васильковой «Эх! История о маленьком гепарде, который не умел бегать». Благодаря рисункам художницы Лены Репетур эта книга была отмечена на международном независимом фестивале книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс-2021».

«А ребятам постарше может понравиться сборник рассказов Станислава Востокова «Печной волк». Помимо захватывающих историй о жизни в современной деревне, эта книга выделяется своими иллюстрациями. Их автор - народный художник России Николай Устинов. Также ученикам младших классов рекомендуют прочитать добрую и трогательную историю Александры Сазоновой «Чукля». Это произведение стало победителем XI сезона конкурса «Новая детская книга» в номинации «Истории на вырост», - говорится в сообщении.

Также, в списки литературы для среднего школьного возраста вошла повесть Дмитрия Ищенко «В поисках мальчишеского бога». Она стала лауреатом VII сезона литературного конкурса «Новая детская книга» в номинации «Родная природа». Подросткам старше 16 лет советуют прочесть автобиографический роман американского писателя Винса Воутера «Бумажный мальчик». Автор был удостоен медали Джона Ньюбери. Ее вручают в США за выдающийся вклад в литературу для детей.

Помимо градации по возрасту участников, произведения поделили на три тематические категории. В раздел «Разные миры» вошли сочинения о путешествиях, в том числе фантастических. В разделе «Личность в истории» собрали книги, в которых рассказывается об участниках важных исторических событий. Третья тематическая категория посвящена теме «Удивительные приключения». В этой подборке представлена литература с захватывающим сюжетом.