В Москве открыли памятник Самуилу Маршаку

Торжественная церемония открытия памятника поэту, драматургу, сценаристу и автору популярных детских книг Самуилу Яковлевичу Маршаку состоялась в Москве в среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

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"В столице состоялась торжественная церемония открытия памятника поэту, драматургу, сценаристу и автору популярных детских книг Самуилу Яковлевичу Маршаку. Памятник появился по инициативе благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс". Его установили на Лялиной площади", - рассказал собеседник агентства.

Несмотря на то, что некоторые активисты ранее настаивали, что масштаб памятника не соответствует масштабу площади, он гармонично вписался сложившийся архитектурный ансамбль зданий и окружающий ландшафт, отметили в пресс-службе.

"Это еще раз подчеркивает, что не нужно верить недостоверной информации, а довериться профессионалам", - добавили в пресс-службе.

Автором памятника Маршаку стал скульптор Георгий Франгулян. Он изобразил поэта в кресле в окружении детей. Постамент для бронзовой скульптуры автора детских произведений сделали в виде полуоткрытой книги.