"Аэроэкспресс" запустил поезда до новых терминалов в Шереметьево

Поезда "Аэроэкспресс" начали курсировать до терминалов B и C аэропорта Шереметьево, об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии торжественного открытия терминала.
Теперь "Аэроэкспресс", как и раньше, будет приезжать к терминалам E и F, но это станет не конечной остановкой, а промежуточной. После пятиминутной остановки поезд проследует еще 10 минут до терминалов В и С. В обратном направлении поезда курсируют по "зеркальному" алгоритму.
Запуск движения поездов "Аэроэкспресс" реализован в ходе масштабной инвестиционной программы РЖД по строительству новой ж/д линии длиной 4,2 км, которая соединила южную и северную часть аэропорта.
Новый вокзальный комплекс соединен пешеходной галерей с терминалами В и С. Из перехода пассажиры попадают на этаж, где расположены зоны вылета обоих терминалов аэропорта.
Над платформами установлен навес во всю длину, чтобы защитить пассажиров от осадков, в помещениях терминала расположена зона ожидания, кассы и билетные автоматы "Аэроэкспресс", туалетные комнаты, турникетные линейки, электронные табло, а также обустроена отдельная зона аэропортового досмотра.
Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены специальные кассовые и турникетные блоки, тактильная плитка.
Интервал отправления аэроэкспрессов с запуском новой конечной остановки в СТК не изменился - поезда отправляются каждые 30-40 минут как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. Поездка до терминалов В и С со станции Окружная займет 50 минут, с Савеловской - около 60 минут, с Белорусского вокзала - около 65 минут.